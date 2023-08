Overleden man in Sint-Truiden geïdentificeerd: geen kwaad opzet in het spel

Jaren geleden inspireer­de ‘Met Vier in Bed’ Pascale (43) en Mike (48), nu schitteren ze zélf in tv-programma: “Dit heeft onze familie­band nog sterker gemaakt”

Zeven jaar geleden toverden Pascale Moureaux en Mike Droogmans een oude hoeve langs de Tomstraat in Piringen (Tongeren) om tot hun B&B Hoeve De Sterappel. Morgen ontvangen ze er zes collega-uitbaters voor het VTM-programma ‘Met Vier in Bed’. “Spannend natuurlijk”, klinkt het. “Maar ook een onvergetelijke ervaring waar we échte vrienden aan overgehouden hebben. En met onze deelname aan ‘Met Vier in Bed’ is de cirkel eigenlijk rond”, lichten de twee een tipje van de sluier.