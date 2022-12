Ouders Kimberly (28) en Sam (29) verwelkomen kerstkindje Amelie in Sint-Trudo Ziekenhuis

Alken Verdacht overlijden in On­ze-Lie­ve-Vrouw­straat in Alken

Er is vanmorgen een lichaam gevonden in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Alken. Er is een onderzoek bezig en ook het gerechterlijk labo is aanwezig. De politie en het parket bevestigen dat het gaat om een verdacht overlijden. “Maar er zijn geen derden bij betrokken”, meldt het parket.

22 december