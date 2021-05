Oppositie blikt vooruit op vervroegde gemeenteraad Sint-Truiden: "Heeren mist het morele gezag om Sint-Truiden door deze crisis te leiden”

Hasselt Vernieuwde UiTPAS is een succes: al meer dan 10.000 exemplaren uitgedeeld

19:09 Al goed één op zeven Hasselaren maakt gebruik van de vernieuwde UiTPAS om voordelig te genieten van cultuur en sport. Die kunnen de Hasselaren sinds februari gratis afhalen bij Visit Hasselt en stadhuis ‘t Scheep, waarmee ze bij elke vrijetijdsactiviteit punten kunnen sparen om later in te ruilen in extra voordelen, zoals een gratis gegidste rondleiding in de Japanse Tuin. Een succes, want alvast 10.000 exemplaren zijn al uitgedeeld.