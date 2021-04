Opnieuw 245 jobs bedreigd bij Punch Powertrain Sint-Truiden

Al in 2019 ging Punch Powertrain Sint-Truiden over tot een collectief ontslag. De Truiense fabrikant plande dat jaar om 308 medewerkers voorgoed naar huis te sturen, al kon dat aantal na een sociaal overleg beperkt worden tot 134. Door de opgerichte tewerkstellingscel konden 7 op 10 van deze ontslagen medewerkers opnieuw aan de slag via ander werk of een opleiding. Twee jaar later worden nu opnieuw 245 jobs bedreigd.

Verlaagd productieplan

Punch Powertrain gaat door met een investeringsprogramma om in Sint-Truiden over te stappen van een CVT- naar een DCT-productiefaciliteit. “Als gevolg van deze strategische stap en de onvoorziene impact van corona in het afgelopen jaar, moeten we dan ook onze kostenstructuur afstemmen op een verlaagd productieplan voor de komende 2 à 3 jaar”, laat het bedrijf weten. Dat is van plan om de ondersteunende diensten in Sint-Truiden te herstructureren, wat een impact kan hebben op 193 arbeiders en 52 bedienden. In overeenstemming met de lokale wetgeving ‘De Wet Renault’ zal onmiddellijk na deze aankondiging een periode van overleg ingaan. De informatie die daarbij zal worden verzameld, zal in eerste instantie met de werknemers worden gedeeld.