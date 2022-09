Op reusachtige reclamepanelen en met eigen lounge in Tokio en zelfs op lokale televisie: STVV is ‘big in Japan’

Sint-TruidenIn België is Sint-Truiden een bescheiden provincieploeg toeschouwersaantallen die richting 7.000 gaan. Het lijkt dan ook moeilijk te geloven, maar in Japan volgen ze de prestaties van ‘De Kanaries’ op de voet. De shirts gaan er als zoete broodjes over de toonbank en de club wil nog meer aan populariteit winnen met maar liefst drie nieuwe marketingideeën in het land van de rijzende zon.

De populariteit van STVV in Japan is natuurlijk geen toeval. De club is al vijf jaar in Japanse handen en sinds 2022 voetballen er ook een aantal échte Japanse sterren voor het team. Shinja Kagawa voetbalde in het verleden voor Manchester United en Borussia Dortmund, Shinji Okazaki was erbij toen Leicester City een voetbalsprookje schreef en als absolute underdog de Engelse Premier League won. Dat maakt dat de interesse vanuit Japan alleen maar toeneemt. Het STVV-liedje werd al meer dan 24 miljoen keer bekeken op YouTube en STVV-spelers prijken zelfs op reusachtige reclamepanelen in de metro van Shibuya, de bekendste wijk van Tokio.

De club wil gebruik maken van het momentum om nog meer aan klantenbinding te doen in Japan. Het ideale moment nu de club op een 8e plaats prijkt en derby’s tegen Genk en Standard in het verschiet heeft. Deze donderdag zwaaien bijgevolg de deuren van de STVV-lounge in Tokio voor het eerst open. Dit is een cocktailbar en restaurant in het hartje van Tokio.

Volledig scherm De STVV lounge in Japan © STVV

Cocktailbar met Belgische chocolade

In deze luxueuze lounge - ontworpen door het architectenbureau Tange Associates - kan je elke dag terecht van 17 uur tot 23 uur om iets te eten en te drinken. Niemand minder dan Michelin-ster chef Syusaku Toba staat er achter kookpotten. Het menu heeft daarnaast ook een behoorlijk Belgisch tintje: je kan er onder andere genieten van bier en chocolade van Belgische makelij. Op die manier slaat de STVV Lounge de brug tussen Japan en België.

Volledig scherm De STVV lounge in Japan © STVV

Global business director Yukari Seki is vandaag zelf aanwezig bij de opening, samen met onder andere STVV-CEO Tateishi en andere hooggeplaatste gasten. “De STVV Lounge heeft een dubbele ambitie”, zegt Seki. “Enerzijds is het een uithangbord van STVV. Deze mooie locatie helpt om de naamsbekendheid van de club te vergroten bij de Japanse fans. Anderzijds is het een ontmoetingsplek voor onze businesspartners. STVV telt al heel wat Japanse sponsors, die de club helpen om sterke spelers aan te trekken. Hier krijgen zij de kans om elkaar te ontmoeten in een gepast decor.”

STVV Cheerleaders

Een van deze partners, hoofdsponsor Xcom Global, reisde onlangs nog af naar Stayen. Tijdens de openingswedstrijd tegen Union geraakte CEO Seiji Nishimura danig onder de indruk van ‘de hel van Stayen’. Om de sfeer verder op te poken, zakken de STVV Cheerleaders binnenkort af naar Haspengouw. Een achttal Japanse cheerleaders zullen de supporters enthousiasmeren voor de aftrap van de wedstrijd tegen OH Leuven.

Volledig scherm De STVV lounge in Japan © STVV

Bovendien start in oktober een wekelijks tv-programma in Japan, met STVV als rode draad. In elke uitzending krijgen de kijkers een portie clubnieuws voorgeschoteld, gecombineerd met wetenswaardigheden uit België. Dat gaat verder dan alleen voetbal. Fans komen tijdens het programma meer te weten over voedsel, lifestyle en muziek. Het programma is elke zaterdag om 23.30 uur te volgen via de zender TV Tokyo.

De fans willen dit weekend heel graag de derby winnen tegen Genk, maar ondertussen wordt STVV - om het met Alphaville te zeggen - ‘Big in Japan’.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.