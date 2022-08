Op deze manier parkeert u in de toekomst in Sint-Truiden: gratis aan de rand van de stad, goedkoop ondergronds in het centrum

Om de Truiense straten nog leefbaarder te maken – met ruimte voor fietsers en groen – wordt het straatparkeren afgebouwd, door bezoekers te verwijzen naar de parkings in het centrum. De straten en bovengrondse parkings in het centrum van Sint-Truiden geraken verzadigd met wagens die daar eigenlijk niet horen te staan. Het gevolg is een gekend probleem in de stad. Auto’s ontsieren het straatbeeld en chauffeurs dolen rond, op zoek naar een gegeerd plekje. Daarom werkte autonoom gemeentebedrijf Trupark een oplossing uit.

Sportpark nu ook écht voor sporters

Op de Gazometer­si­te creëren we parkeerze­ker­heid voor inwoners of ouders die hun kinderen naar de school, de opvang of het Huis van het Kind brengen

Ook parking Gazo wordt, zoals voorzien, vanaf 1 september 2022 betalend: “Op de Gazometersite creëren we parkeerzekerheid voor inwoners of ouders die hun kinderen naar de school, de opvang of het Huis van het Kind brengen. In tegenstelling tot parking Sportpark, moedigen we ook occasionele bezoekers en shoppers aan om gebruik te maken van deze parking. Want van hieruit vinden ze makkelijk hun weg naar het stadscentrum. Daarom hanteren we de laagste prijs van heel Limburg. Het eerste uur parkeer je gratis, daarna betaal je slechts 1 euro of zelfs minder per uur”, zegt Jo François, directielid van Trupark.