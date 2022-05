Ontdek wijndomein ‘Gloire de Duras' tijdens Week van de Korte Keten

Sint-TruidenTijdens de Week van de Korte Keten van 14 tot 22 mei 2022 worden in heel Vlaanderen lokale producenten en streekproducten in de kijker gezet. In Sint-Truiden staan de spotlights deze week op het wijndomein ‘Gloire de Duras’ in Wilderen. Daar ontdek je op 22 mei alles over de lokale wijn tijdens een rondleiding.

‘Korte keten’ is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. “Bij de boer aankopen heeft zoveel voordelen: minder transport, goed contact met je boeren…", vindt schepen van Landbouw en Fruitteelt Hilde Vautmans (Open VLD). “De week van de korte keten zou voor mij eigenlijk het jaar van de korte keten moeten zijn. Tijdens de coronacrisis zijn we al meer en meer echt lokaal gaan kopen, maar nu de landbouwsector in heel Europa onder druk staat is het belangrijk dat we de boeren blijven steunen.”

Haspengouwse streekproducten

Ook in Sint-Truiden en omstreken kan je tijdens de Week van de Korte Keten ontdekken welke streek- en hoeveproducten in de buurt te verkrijgen zijn. Wie Haspengouw zegt, denkt in de eerste plaats aan overheerlijk fruit, maar ook voor een mals stukje hoevevlees, kaas of een lekkere wijn ben je er aan het juiste adres. Zo kan je je op 22 mei laten rondleiden op wijndomein ‘Gloire de Duras’ in Wilderen. “In het hart van Haspengouw produceert de familie Nijskens enkele prachtige witte en mousserende wijnen. Als lokaal bestuur willen we de korte keten in Sint-Truiden en meer algemeen in Haspengouw versterken door onze voortreffelijke streekproducten te promoten”, besluit schepen Vautmans.

De rondleiding op wijndomein ‘Gloire de Duras’, Galgestraat 126 in Wilderen duurt ongeveer 2 uur en start op 22 mei om 15 uur. Deelnemen kost vijf euro en inschrijven is verplicht via info@gloirededuras.be met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen.