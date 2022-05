Ontdek de geschiedenis van Sint-Truiden ondergronds tijdens nieuwe interactieve stadswandeling

De opgravingen bij de heraanleg van de Groenmarkt legde de middeleeuwse Klerkenkapel bloot, de overblijfselen van de schuilkelders in de stad vertellen de geschiedenis van Sint-Truiden in de Tweede Wereldoorlog en zelfs bij de afbraakwerken van de Veemarkt werden recent nog ontdekkingen gedaan. “Waar het precies over gaat en of er überhaupt iets gevonden is, is nog heel onduidelijk”, vertelt schepen van Toerisme Nina Kvikvinia (N-VA). “Maar de rijke geschiedenis van de stad moeten we blijven ontdekken. Zoveel is zeker.”

Ter gelegenheid van de Archeologiedagen op 20, 21 en 22 mei stelt het lokaal bestuur Sint-Truiden daarom de nieuwe wandeling ‘Sint-Truiden Ondergronds’ voor. Via een app ‘izi.TRAVEL’ of een klassieke wandelkaart ontdek je tijdens de wandeling al het archeologische onderzoek dat op Truiense bodem is uitgevoerd. Met deze ontdekkingstocht laat het lokaal bestuur het brede publiek kennismaken met het archeologische onderzoek dat in Sint-Truiden is uitgevoerd.

Volledig scherm Sint-Truiden ondergronds. © Karolien Coenen

De nieuwe wandeling van 4,2 km start op de Groenmarkt aan de Klerkenkapel, passeert de beschermde archeologische site van de Abdij en de crypte en volgt het tracé van de middeleeuwse stadsomwalling. Via een code in de app kunnen wandelaars de ondergrondse crypte en de Kapucijnenkapel gratis bezoeken. “De app geeft bovendien toegang tot een schat aan informatie over de monumenten die je onderweg tegenkomt", verduidelijkt Kvikvinia. “Je vindt er afbeeldingen uit oude handgeschreven en gedrukte boeken en via korte filmpjes kom je nog meer te weten over ons bijzonder rijke erfgoed. Bovendien kan je via de app deelnemen aan een leuke quiz en nagaan wat je tijdens de wandeling hebt opgestoken.”

Wie de wandeling op 20 en 21 mei tussen 14 en 18 uur aflegt, kruist een aantal gidsen. “Zij vertellen je allerlei interessante weetjes over onder meer de Klerkenkapel op de Groenmarkt, de Crypte, de Kapucijnenkapel en de restanten van de oude stadsomwalling op de Minderbroedersite en de Brustempoort, die nog herinneren aan ons bewogen verleden", vult schepen van Onroerend Erfgoed Engelbosch aan.

Permanente wandeling

Na de archeologiedagen wordt ‘Sint-Truiden ondergronds’ opgenomen in het permanente wandelaanbod van Toerisme Sint-Truiden. “Als je de smaak helemaal te pakken hebt, kan je de wandeling perfect combineren met een bezoek aan de Abdijtoren, de Festraetsstudio en het Kerkje van Guvelingen”, aldus schepen Kvikvinia. “Je kan deze monumenten bezoeken met de Trudopas van Toerisme Sint-Truiden waarmee je tijdens het weekend en op feestdagen ook de Keizerszaal en Academiezaal kan ontdekken.”

Volledig scherm De gidsen aan de ingang van de crypte. © RV

Volledig scherm Sint-Truiden ondergronds. © Karolien Coenen