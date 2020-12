Ongeneeslijk zieke Isabelle (41) viert Kerstmis voor de laatste keer samen met haar gezin: “Dit wordt een gezellig feest dat we nooit meer zullen vergeten”

Voetbal Eerste klasse A Max Caufriez (STVV): “Ik speelde nooit eerder op de rechter­flank”

20 december Eindelijk, voor STVV, is die eerste overwinning uit en die zo nodige driepunter een feit. En dat uitgerekend aan de Gaverbeek, waar de Kanaries in het verleden nauwelijks iets pakten. Organisatie en vechtlust, met bovenop een meesterzet van Peter Maes, deden de match kantelen in het voordeel van de Truienaars.