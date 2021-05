Onderzoeksrechter en parket bezoeken vaccinatiecentrum Sint-Truiden na lek

Heusden-Zolder/Genk Tot 4 jaar cel gevorderd voor grote cannabis­plan­ta­ge in magazijn

3 mei Zeven beklaagden riskeren tot vier jaar cel nadat een actieve wietplantage met 1.879 planten werd opgerold in een magazijn in Heusden-Zolder. “Plantages van deze grootorde, dat zien we zelden in Limburg”, benadrukte de aanklager.