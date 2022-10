Onderzoek Audit Vlaanderen naar Jelle Engelbosch afgerond: ‘vernietigend’ volgens sommigen, kersvers burgemeester zelf schreeuwt onschuld uit

Sint-TruidenAudit Vlaanderen is klaar met het onderzoek naar kersvers burgemeester van Sint-Truiden Jelle Engelbosch (N-VA). Oppositiepartij Vooruit vermoedde dat er sprake was van fraude en belangenvermenging toen Engelbosch als eerste schepen een stuk grond kocht en diende een klacht in. Volgens sommigen is het rapport dan ook vernietigend, al weerlegt de burgemeester die interpretatie in een statement.

In februari van dit jaar diende fractievoorzitter van oppositiepartij Vooruit Gert Stas een klacht in bij Audit Vlaanderen. Reden? Een stuk grond dat toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch kocht in het voorjaar van 2021. Hij deed dat naar eigen zeggen om zijn tuin te vergroten en de geiten er te laten grazen. Maar volgens de oppositie werd het perceel woonuitbreidingsgebied dat eerst eigendom was van de kerkfabriek van Velm ruim onder de gangbare marktprijs verkocht. Engelbosch zou de werkelijke waarde van de grond als schepen beter kunnen inschatten hebben. Bovendien vond de verkoop niet openbaar, maar onderhands plaats iets waarvoor de kerkfabriek geen juiste motivatie voor had”, stelt Vooruit.

Het rapport van Audit Vlaanderen werd vanmorgen aan de gemeenteraadsleden van Sint-Truiden overhandigd. De inhoud van dat rapport is geheim, al klinkt uit bepaalde hoeken dat de resultaten vernietigend zijn voor Engelbosch die amper een week geleden burgemeester werd. Of hij effectief de eed als burgemeester van Sint-Truiden mag gaan afleggen bij de gouverneur, is nog niet duidelijk.

‘Recht in mijn schoenen’

Toen Jelle Engelbosch eind september de sjerp kreeg als waarnemend burgemeester ondanks het lopende onderzoek, hield hij zijn onschuld nog staande. “Ik ben er nog altijd van overtuigd dat ik niks verkeerds heb gedaan. Ik wacht het onderzoek af zoals iedereen maar weet echter dat er mij niks te verwijten valt. Ik deed zoals ik dacht dat ik mocht en moest handelen”, klonk het toen.

Intussen heeft Jelle Engelbosch in een kort statement op het afgeronde onderzoek gereageerd: “Audit Vlaanderen stelt dat er nergens aanwijzingen zijn gevonden van enige beïnvloeding, noch op de prijs, noch over de aankoopprocedure (van het stuk grond in kwestie, red.). Ook noemt het rapport geen enkel feit waaruit zou blijken dat ik mijn politieke functie zou hebben misbruikt voor een private aankoop. Ik ben ook steeds te rade gegaan bij een notaris die mij er altijd van verzekerd heeft dat alles correct verliep.”

Quote Het rapport is ondubbel­zin­nig en levert echt geen fraai beeld op. Gemeenteraadslid Carl Nijssens

Het auditrapport wordt wel aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie bezorgd wat volgens de instantie gebeurt als zo'n onderzoek strafrechtelijke inbreuken aan het licht brengt. Volgens Engelbosch zelf is “de doorverwijzing wegens mogelijke ‘schijn van belangenvermenging’ een gangbare passage die in dit soort kwesties wordt opgenomen om het onderzoek verder te kunnen laten lopen. Ik kijk die eventuele verdere onderzoeken met veel vertrouwen tegemoet”, klinkt het. “Ik sta recht in mijn schoenen.”

Ondubbelzinnig

Bij de gemeenteraadsleden van Sint-Truiden sijpelen de resultaten van het onderzoek stilaan binnen. Het 50 pagina’s dikke rapport is volgens Carl Nijssens (CD&V) duidelijk. “Ik ben geschokt door het resultaat. Het rapport is ondubbelzinnig en levert echt geen fraai beeld op. Er is volgens Audit Vlaanderen minstens een schijn van belangenvermenging en een meerwaarde creëren op grond. De stad moet nu sowieso handelen. Eventueel met een tuchtcommissie of een klacht met burgerlijke partijstelling bij het parket”, vindt Nijssens. “Jelle Engelbosch had een week geleden bij zijn aanstelling als burgemeester nog over de ‘rust die moet terugkeren in onze stad’. Die uitspraak gaat nu opnieuw op. Elke steen moet omgedraaid worden”, klinkt het.

Het is overigens spitsroeden lopen voor burgemeesters dezer dagen, want ook de burgemeesters van Moortsele en Staden worden genoemd in onderzoeksrapporten van Audit Vlaanderen.

