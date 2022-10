Oktoberfeesten komen naar Stayen tijdens maand vol beleving

“Oktober wordt een drukke maand, die we graag een feestelijk tintje geven”, vertelt brand manager Bert Stas. “Op zaterdag 15 oktober spelen we thuis tegen de Zebra’s uit Charleroi. Die dag zal er op elke tribune iets te beleven zijn. Voor de wedstrijd draait vaste gast Luc Dirix in Tribune Oost. De kantine van Tribune Noord toveren we om tot een Engelse pub: de supporters in het sfeervak kunnen de playlist samenstellen door op voorhand hun favoriete voetbalhits in te sturen.