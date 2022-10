Noah draait dag mee bij de club van zijn hart: “Tijdens het wassen van de STVV-truitjes roken we het verse zweet nog van de avond ervoor”

Sint-Truiden ALDI Sint-Trui­den sluit komende week de deuren voor verbouwing

De ALDI-winkel in de Kattenstraat in Sint-Truiden wordt in een nieuw jasje gestoken. Het versassortiment krijgt een prominente plaats in de vernieuwde winkel maar daarvoor zal de winkel een week gesloten zijn. Zaterdag 22 oktober gaat de winkel om 16 uur dicht om een week later, op 29 oktober, te heropenen.

13:57