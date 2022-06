Nieuwe campagne ‘Kakje-zakje-(vuil)bakje’ moet hondenpoep op straat vermijden: “Voor de prijs van een GAS-boete kan je 7.000 poepzakjes kopen”

Niet alleen op straat, in het park of op sportterreinen wordt hondenpoep achtergelaten, de zakjes verdwijnen nog al te vaak in rioleringen en dat zorgt voor geuroverlast, risico op ernstige infectieziekten en verstopte buizen en roosters van de riolering. Het GAS-reglement bepaalt dat elke hondeneigenaar hondenpoep netjes moet verwijderen met een poepzakje of een ander middel om het zo in het vuilnisbak te gooien. “Wie dat niet doet, riskeert een boete tot 350 euro”, zegt waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V). “Met dat bedrag kan je maar liefst 7.000 hondenpoepzakjes kopen.”

Om de nieuwe campagne ‘KAZABA' kracht bij te zetten, investeert de stad in nieuwe, verplaatsbare hondenpoepborden. “Wie overlast ervaart door hondenpoep, kan een verplaatsbaar bord aanvragen", klinkt het. “Dat kan via de stadsapp op hun smartphone, via het formulier op de stadswebsite, via mail naar meldpunt@sint-truiden.be of door de meldingskaart die ze achteraan in het stedelijk infoblad vinden te deponeren in de brievenbus aan het stadskantoor. Als er op de locatie in kwestie geen hondenpoepbord kan worden geplaatst, kunnen we zorgen voor raamaffiches.”