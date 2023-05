NET OPEN. Zon schijnt vanaf zaterdag weer boven Ordingen: Zomerbar Jardin du Commandeur is terug met lekkere nieuwigheden

Nog altijd geen nieuwe eigenaar voor brasserie Beukenhof in Hasselt: “Oplossing op korte termijn? Die is er niet”

Na een zoektocht van bijna een jaar heeft het Hasselts stadsbestuur geen nieuwe eigenaar voor Brasserie Beukenhof in Sint-Lambrechts-Herk kunnen vinden. De stad wil die site via een erfpacht van 33 jaar nieuw leven inblazen. “Maar te hoge renovatiekosten zorgen ervoor dat we de deal gewoonweg niet kunnen sluiten”, reageert bevoegde schepen Rik Dehollogne (N-VA).