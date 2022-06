Neem een kijkje in de cel of test je schietvaardigheid op de opendeurdag van politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

Sint-Truiden Zomerbrade­rie met autoshow en wonderland strijkt neer in Sint-Trui­den

De jaarlijkse Zomerbraderie in Sint-Truiden komt eraan en zorgt dit weekend voor tropische vibes in de stad. Op 25, 26 en 27 juni gaat Shop & The City Sint-Truiden voor een weekend vol activiteiten rond horeca, markt en handel.

14:17