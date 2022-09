Na ontslag van Veerle Heeren start Sint-Truiden tuchtprocedure tegen financieel directeur: “Hij vond een manier om zonder toestemming grote geldsommen te versluizen”

‘s Avonds kwam Veerle Heeren (CD&V) met de boodschap dat ze een stap opzij zet als burgemeester van Sint-Truiden . Voor Heeren is de lening van partijgenoot Jef Cleeren het zoveelste schandaal tijdens haar bewind. “Het is belangrijk voor de Truienaar dat de bestuursploeg in alle rust en sereniteit het mooie werk dat we gestart zijn, kan verder zetten. Ik hoop dat dit daarbij kan helpen”, klonk het. Intussen neemt eerste schepen Jelle Engelbosch haar taken over als waarnemend burgemeester tot er een definitieve vervanger aangeduid is.

Gemeenteraad

“Maar eerlijk? Met die postjes zijn we nu niet bezig. De gesprekken binnen het schepencollege gaan vooral over inhoud en hoe we de rust kunnen laten terugkeren in onze stad", reageert Engelbosch. “Een eerste stap is de tuchtprocedure die we vandaag in gang gezet hebben om de financieel directeur van de stad preventief te schorsen. Die schorsing kan maximaal zes maanden duren of tot het onderzoek door Audit Vlaanderen afgerond is en duidelijkheid gebracht heeft. Op de eerstvolgende gemeenteraad van volgende week maandag, of op een extra gemeenteraad zal de schorsing besproken worden.”