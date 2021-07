Na de vaccinheisa keert Veerle Heeren vrijdag al terug als burgemeester van Sint-Truiden: ze wacht onderzoek niet af

Veerle Heeren kwam onder vuur te liggen toen de plaatselijke website Trudodocs bekendmaakte dat ze zichzelf en dertien anderen, onder wie haar zoon, een zus, enkele buren en een vriend, vroegtijdig had laten vaccineren. Daarop wrong de burgemeester van Sint-Truiden zich in allerlei bochten in een poging de schade te beperken. “Ik was dagelijks aanwezig in het vaccinatiecentrum en kreeg de vraag of ik niet gevaccineerd wilde worden. In de opstartfase was er namelijk een overschot aan vaccins”, luidde het.