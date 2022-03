Museum De Mindere zoekt creatieve zielen voor kunstwedstrijd ‘Sweet Devotion’

“Vroeger, veel meer dan nu, richtten mensen zich als het oorlog was, bij rampen of ziekten, zoals bijvoorbeeld de pest, tot heiligen. Die werden afgebeeld op kleine heiligenprentjes, al dan niet met een inspirerend tekstje erbij", klinkt het bij museum De Mindere. “Zo'n heiligenprentje was een hulpmiddel bij gebed, bij meditatie, bij heiligenverering, om verdriet en rouw te kunnen plaatsen en om onheil af te wenden.”

Inspirerende figuren

Voor een nieuwe expo van en voor bezoekers, is het museum op zoek naar de inspirerende figuren van vandaag. “Teken, schilder, maak een collage, een foto of een filmpje van jouw eigentijdse figuur of een persoon van vroeger die jou op de een of andere wijze vandaag houvast, moed of kracht geeft. Bij wie kan jij terecht? Wie troost jou? Bij wie of wat voel je verbondenheid? Welke figuur of afbeelding geeft jou hier en nu steun of is een middel om tot stilte, om tot rust te komen? Verras ons en de wereld met jouw zelf gemaakte prentje.”