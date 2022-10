Museum De Mindere neemt afscheid van minderbroeder Herman Hansen: “Naast u kijken was onmogelijk. U had charisma, een duidelijke mening en altijd pretoogjes”

Sint-Truiden Onderzoek Audit Vlaanderen naar Jelle Engelbosch afgerond: ‘vernieti­gend’ volgens sommigen, kersvers burgemees­ter zelf schreeuwt onschuld uit

Audit Vlaanderen is klaar met het onderzoek naar kersvers burgemeester van Sint-Truiden Jelle Engelbosch (N-VA). Oppositiepartij Vooruit vermoedde dat er sprake was van fraude en belangenvermenging toen Engelbosch als eerste schepen een stuk grond kocht en diende een klacht in. Volgens sommigen is het rapport dan ook vernietigend, al weerlegt de burgemeester die interpretatie in een statement.

14 oktober