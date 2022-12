Museum De Mindere brengt eenzaamheid in beeld met nieuwe expo: “Een thema van alle tijden en van iedereen”

Sint-TruidenVandaag opent de nieuwe expo ‘Waar schuilt eenzaamheid’ in Museum De Mindere in Sint-Truiden. Centraal staan sprekende woorden en beelden die eenzaamheid zo herkenbaar mogelijk in beeld brengen. De expo is het resultaat van persoonlijke verhalen en ervaringen van Truienaren. Het project kwam tot stand na een samenwerking tussen Avansa Limburg, het Zorgbedrijf, museum De Mindere en het lokaal bestuur Sint-Truiden.

Een groepje Truienaars ging over hun persoonlijke ervaring met eenzaamheid in gesprek. Er werd samen met Avansa Limburg een nieuwe woordenschat ontwikkeld en foto’s genomen die het thema herkenbaar in beeld brengen. “Journaliste en auteur Laura Massoels bracht die verhalen naar boven in een workshop creatief schrijven. Fotograaf Hans Put leerde de groep dan weer pakkende beelden maken bij hun verhalen over eenzaamheid. De combinatie van woord en beeld resulteerde in deze pakkende expo”, aldus Karolien Nouwen vormingswerker Avansa Limburg.

© Karolien Coenen

“Eenzaamheid is van alle tijden en van iedereen”, vertelt schepen van Eenzaamheid Pascy Monette (Open Vld). “Het is ook een gevoel dat iedereen anders ervaart. Er zijn zoveel situaties waarin we genoeg mensen of de juiste banden in ons leven missen. Het woord eenzaamheid en de beelden die je daarbij te zien krijgt, passen daar vaak niet bij. Met deze expo willen we aandacht vragen voor deze problematiek. Iedereen kan met een klein gebaar een positief effect hebben op het leven van anderen. Nodig eens iemand uit voor een koffie en een babbel en je zal versteld staan van hoe goed het doet om er te zijn voor een ander. Het gevoel dat iemand naar je luistert is onbetaalbaar.”

Mensen samenbrengen

“Kunst en cultuur maken moeilijke thema’s bespreekbaar en toegankelijk bij een breed publiek. In een tijdsgeest waarin iedereen heel bereikbaar is door onder andere sociale media zien we dat er toch heel veel eenzaamheid is. Met deze laagdrempelige tentoonstelling proberen we een ander licht te werpen op deze thematiek en hopen we mensen samen te brengen”, voegt schepen van Cultuur Stijn Vanoirbeek (CD&V) toe.

© Karolien Coenen

“De verhalen, woorden en beelden uit deze workshops verdienen een warme plaats om tentoon te stellen. Wij werken graag mee aan deze productie want het museum is een ontmoetingsplaats voor mensen die interesse hebben in de thema’s ‘grote vriendschap voor mens en dier’, ‘respect voor de natuur’ en ‘vrede en rechtvaardigheid'. De expo past daarom volledig in ons concept”, besluit Peter Preuveneers van museum De Mindere.

Gespreksnamiddag

Op donderdag 29 december om 16u vindt in het museum een gespreksnamiddag ‘Warme gesprekken over koude dagen’ door. Aansluitend zal er om 19 uur een vredeswake gehouden worden. De expo is nog tot 15 maart te bewonderen.

© Karolien Coenen

© Karolien Coenen

© Karolien Coenen

