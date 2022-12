Mooimakers voert onderzoek naar peuken aan busstation Sint-Truiden: “Bijna 80% belandt gewoon op de grond”

In Sint-Truiden lag het percentage op 22% van de peuken dat in de zes peukentegels terechtkwam. “Door de verspreiding van deze studie naar steden en gemeenten en andere partners hoopt Mooimakers duidelijk te maken peuken in de vuilnisbak horen. Niet op de grond, in het rioolputje of in de natuur”, zegt Tijl Aerts.