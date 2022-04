Molenstraat in Sint-Truiden afgesloten op 22 april

Voetbal 1A Mory Konaté hoopt verleng­stuk te breien aan seizoen STVV: “Vakantie of play-off 2? Dan kies ik voor dat laatste”

Nog één finale. Alles of niets. STVV heeft het niet in eigen handen, maar het geloof is aanwezig: play-off 2 is mogelijk. En zo niet, sluit STVV bij winst wel het seizoen af met een indrukwekkende 23 op 27 en amper twee nederlagen in 2022.

7 april