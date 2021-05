Minister Somers geeft gouverneur Lantmeeters opdracht om dossier over lek Veerle Heeren verder te onderzoeken

Volgens het kabinet van de gouverneur blijkt dat eenzelfde schrijven ook overgemaakt werd aan Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers (Open VLD), en aan het Agentschap Zorg & Gezondheid. “Inmiddels gaf minister Somers mij de opdracht het dossier verder te onderzoeken en te vervolledigen zodat na mijn onderzoek de minister een getrouw beeld krijgt van de situatie, en gepast kan oordelen", verduidelijkt Lantmeeters. Het dossier werd voor verder onderzoek ook doorgestuurd naar het Agentschap Binnenlands bestuur. “Tot het resultaat van dit onderzoek bekend is, wordt er over dit dossier geen communicatie meer gevoerd”, aldus nog gouverneur Lantmeeters.

Voorbeeldfunctie

Los van dat onderzoek spreekt Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) zich niet uit over de vraag of Heeren voldoende draagvlak heeft om te kunnen aanblijven als burgemeester. “Dat is een debat dat in de lokale gemeenteraad moet gevoerd worden”. De oppositie van Sint-Truiden diende klacht in bij Gouverneur Jos Lantmeeters en Vlaams minister Somers tegen Veerle Heeren, die nu heeft toegegeven dat ze midden maart al gevaccineerd is tegen het coronavirus. “Die klacht heb ik ontvangen,” bevestigt Somers, “waarvoor ik alle provinciegouverneurs zal samenroepen. Aan hen zal ik vragen om alle burgemeesters te wijzen op hun voorbeeldfunctie.” De gouverneurs krijgen daarnaast ook de vraag alle klachten “grondig te onderzoeken”. “Die opdracht werd ook al meegegeven aan de gouverneur van Limburg”, aldus het kabinet-Somers.