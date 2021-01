“Mijn dochter van 3 is besmet met de Britse variant. Test dus ook erg jonge kinderen, aub!”: moeder vraagt Sint-Truiden om strategie aan te passen

Sint-Truiden Sint-Trui­den test massaal op corona nu Britse variant stad bereikt: “Vandaag of morgen kennen we resultaten van school Schutters­hof”

20 januari In de Trudosporthal in Sint-Truiden worden vandaag alle 280 leerlingen en 25 personeelsleden van de kleuter- en basisschool Schuttershof getest op het coronavirus, nadat twee leerkrachten van die school positief testten op de Britse coronavariant. Vijf andere kinderen testten ook coronapositief, maar het is nog niet duidelijk of ook zij met de Britse variant zijn besmet. De school gaat tien dagen op slot en alle leerlingen en het personeel in quarantaine. Het labo van het Sint-Trudo Ziekenhuis onderzoekt de afgenomen stalen en verwacht nog vandaag of morgen resultaat.