Michel (61) lag bijna 5 maanden met corona in het ziekenhuis, nu is hij vrijwilliger in vaccinatiecentrum: “Ik wil écht iets terugdoen voor de mensen”

20 maart 2020. Het was op die dag dat Michel naar het Sint-Trudo Ziekenhuis werd afgevoerd, omdat het coronavirus ook hem had geraakt. Hard geraakt, toen meteen bleek dat hij moeite had met ademhalen. En dus ging Michel – slechts één dag na opname – in kunstmatige coma. Vijf weken later gaf hij aan zelfstandig te willen ademen, maar daar ging het mis: Michels keel raakte beschadigd bij het loskoppelen. Noodgedwongen werd een stukje van zijn stembanden verwijderd tijdens een operatie, waardoor Michel nu enkel nog kan fluisteren. Maar drie ziekenhuizen, een revalidatie en 18 kilogram lichter slaagde de Truienaar er alsnog in om te glimlachen. “Vandaag is de schoonste dag van mijn leven”, zei hij nog, toen hij in augustus vorig jaar eindelijk weer naar huis mocht.