Meisje (12) ontsnapt aan ontvoering net over grens met Sint-Truiden

Limburg “Harde beslissing, net dat wat we vroegen": Limburgse gouverneur blij met nieuwe maatrege­len

28 oktober “De beslissing van de Vlaamse regering ligt volledig in de lijn van wat de Limburgse burgemeesters gevraagd hebben.” Dat zegt de Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA). Veel meer handhaving was volgens hem niet haalbaar en een avondklok was not done.