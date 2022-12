Meer dan 5.000 bezoekers zakken af naar vierde editie van ‘Lichtjes in het Park’

Borgloon Borgloon en Limburg.net krijgen bronzen boslabel van minister Demir: “Maar sommige Limburgse gemeenten hebben nog geen inspanning geleverd voor groenere provincie”

4.000 hectare bijkomend bos wil Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) tegen 2024 aanplanten in Vlaanderen. Omdat stad Borgloon op de goede weg is en dit jaar bijna 5 hectare nieuw bos aanplantte, kreeg het stadsbestuur een bronzen boslabel. En ook Limburg.net viel in de prijzen. “Maar laat dit geen eindpunt zijn, maar de start van meer groen in Limburg”, klonk het bij de uitreiking.

