Marie-Josée moest begin juli haar appartement op de Luikersteenweg verlaten door houtrot: “Ooit terugkeren is geen optie”

Sint-Truiden4 juli 2021 stond de burgemeester van Sint-Truiden voor de deur van Residentie Platanus. Een dag later stonden de 25 gezinnen die er wonen, op straat. De houten planken waarmee het appartementencomplex zes jaar geleden opgetrokken werd, bleken rot waardoor de bewoners niet meer veilig waren in hun eigen huis. “We zijn nu een half jaar verder, maar dit is slechts het begin”, zegt een van de mede-eigenaars, Marie-Josée Verhoeven (67). “De meeste van ons zien zwarte sneeuw en beseffen maar al te goed dat we alles kwijt zijn.”