Marc Wilmots komt aftrap geven op Stayen

Sint-Truiden Katya, Katrien en Bo maakten van coronahob­by hun beroep met conceptsto­re CO.llab73: “Onze producten moet je kunnen zien, voelen en ruiken”

Nog snel op zoek naar een uniek en lokaal cadeautje? Of zin om jezelf eens in de watten te leggen? De dames van de nieuwe Truiense conceptstore CO.llab 73 in de Luikerstraat helpen je sinds een week graag op weg. Katya van SkinZiness voorziet ambachtelijke producten voor je huid, Bo van Merakijewels maakt unieke juweeltjes en Katrien van Studiomika zorgt voor een streepje kunst in huis met haar prachtig beschilderde vazen. “Wie niet waagt, niet wint en dus besloten we te springen.”

2 september