Man veroordeeld tot 2 jaar cel voor mishandeling buurvrouw: “De stoppen sloegen door”

Op 20 september 2021 speelden de feiten zich af. Op 22 september liet de vrouw, die met ademhalingsmoeilijkheden kampte, zich op advies van een huisarts in het ziekenhuis onderzoeken. Op de spoedafdeling werden acht gebroken ribben vastgesteld. Verder was er sprake van een fladderthorax, waarbij een deel van de gebroken ribben de ademhaling bemoeilijkte. Twee ribben moesten gefixeerd worden. Haar advocaat Kris Termonia vroeg een schadevergoeding van 500 euro en de aanstelling van een deskundige voor de exacte schadebegroting. De rechtbank heeft die vordering gevolgd.

“Er ontstond discussie over een sleutel van zijn appartement, die hij van haar terug wilde. Een buurman hoorde geschreeuw op het ogenblik dat de beklaagde in het appartementsgebouw aanwezig was. Aanvankelijk ontkende hij zijn aanwezigheid, maar geconfronteerd met elementen in het onderzoek wijzigde hij meermaals zijn verklaringen. De man is al tweemaal correctioneel veroordeeld voor drugs en wapens”, aldus de substituut-procureur.

Door het lint

De verdediging meende dat er minstens twijfel was en vroeg de vrijspraak. De strafrechter verklaarde de Truienaar echter schuldig aan de hand van camerabeelden, een getuigenverklaring en telefonieonderzoek. De man hing een verhaal op dat hij wel degelijk in het appartement was geweest, waar hij vuilniszakken van de vrouw zou hebben meegenomen. Hij was gedurende acht tot negen minuten in het gebouw en dat was volgens de rechter voldoende om de vrouw te mishandelen. Een vriendin probeerde het slachtoffer te contacteren, maar dat ging niet omdat de beklaagde haar gsm had stukgeslagen.

De beklaagde was tegenover de buurvrouw door het lint gegaan. “De beklaagde kon zijn agressie niet onder controle houden en hield geen rekening met de fysieke integriteit van het slachtoffer. Het is duidelijk dat de beklaagde de overlast vanwege het slachtoffer, zijn bovenbuur, als hardwerkende man beu was en dat bij hem de stoppen doorsloegen”, aldus de rechtbank.

