Mama’s Jasje komt Vlaamse feestdag vieren in Sint-Truiden

Sinds 2016 viert Sint-Truiden de Vlaamse feestdag telkens in een andere deelgemeente. Na Ordingen, Velm, Zepperen en Gelinden, is dit jaar Aalst het decor van het bruisende zomerfestival. “En elk jaar zetten we naast lokaal talent ook één artiest met nationale allure op onze affiche”, zegt schepen van Cultuur Stijn Vanoirbeek (CD&V). “Dit jaar is het de beurt aan Mama’s Jasje om het feestterrein in vuur en vlam zal zetten.”