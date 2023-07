“Ma en pa (96 en 99) kunnen absoluut niét zonder zorg”: maandag bekijkt stad Sint-Truiden waar 130 bewoners heen moeten

WEER. Kans op lichte regen en gedeelte­lijk bewolkt weer in Sint-Trui­den vanochtend

In Sint-Truiden gaat de lichte bewolking in de ochtend over in veel bewolking. Er is kans op lichte regen rond 9 uur. Het is gedeeltelijk bewolkt met een matige westelijke wind bij een temperatuur tussen de 14 en 22 graden.