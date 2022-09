Limburgse ondernemers Philippe en Dorien lanceren eigen lijn thermokleding: “Verkoop sinds midden september ruim verdrievoudigd”

SINT-TRUIDENMet hun label Merinoo positioneren Philippe Haesendonckx en Dorien Janssens zich in het kwaliteitssegment van thermische kledij. De Limburgse ondernemers bieden hun label – een primeur op de Belgische modemarkt – samen met 8 andere hoogwaardige merken aan via hun eigen webshop: Thermowear.be . Die keuze blijkt twee jaar na de lancering een visionaire beslissing: de verkoop piekt week na week.

Op hun website bundelen Philippe Haesendonckx en Dorien Janssens de beste merken van thermische kledij in één digitale winkelomgeving, de enige in haar soort op de Belgische markt. Met succes, zo blijkt, want de afgelopen periode zagen de ondernemers hun verkoopscijfers spectaculair de hoogte in gaan. De voorbije weken vloog drie keer meer thermokledingstukken over de online toonbank dan een jaar geleden.

Torenhoge energieprijzen

De meest populaire stuks op de website zijn het warmste thermische ondergoed. Naar een verklaring voor de rush op thermokleding moeten Philippe en Dorien niet ver zoeken. “Nu de herfst zijn intrede maakt en de temperaturen een duik nemen, worden we plots allemaal van heel nabij geconfronteerd met de torenhoge energieprijzen. Vroeger schakelden we dan snel de verwarming een graadje hoger, maar nu denken we toch drie keer na alvorens aan de knop van de thermostaat te draaien”, vertelt Dorien. “We zijn daarom massaal gaan uitkijken naar alternatieven om het binnenshuis warm te krijgen.”

Thermokledij blijkt hiervoor de ideale oplossing. Een hip imago heeft het kledingtype nochtans niet, en ook inzake kwaliteit zijn er grote verschillen. “Waar we voor een onderhemd of -broek tijdens de wintervakantie wel eens een oogje dichtknepen, leggen we bij veelvuldig gebruik de lat een stuk hoger”, merkt Philippe op, die zelf uit ervaring spreekt. “Toen ik drie jaar geleden de winkels afschuimde naar thermo-ondergoed voor een reis naar Lapland, vond ik niet wat ik nodig had. De meeste ontwerpen zijn oubollig of gewoon niet warm genoeg voor extreme temperaturen. Bovendien maken veel merken gebruik van synthetische materialen en die zijn niet zo comfortabel om te dragen.”

Volledig scherm Philippe Haesendonckx en Dorien Janssens, oprichters van Merinoo. © Philippe Haesendonckx

Enige merk in België

Daarom brachten Philippe en Dorien Merinoo uit: hun eigen label van thermische kledij en meteen het enige merk op de Belgische markt. De kleding bestaat, zoals de naam al laat uitschijnen, voor 100 procent uit merinowol, de kwaliteitsstandaard in thermische kleding. “De thermische eigenschappen van merinowol zijn niet te evenaren met die van synthetische materialen. Merinowol houdt de lichaamstemperatuur vast zoals geen andere stof dat kan, en is daarnaast heel aangenaam en zacht om dragen”, verduidelijkt Philippe, die samen met zijn zus Valerie ook een eigen beddenmerk (Sleep Design) heeft. Merinoo is exclusief te koop via de digitale winkel Thermowear.be. Ook dat was – met een lancering in volle coronaperiode – een bewuste keuze.

De ondernemers zien de cijfers van hun webshop dag na dag hoger pieken en alles wijst erop dat deze tendens zich alleen maar zal doorzetten. “De winter moet eigenlijk nog maar beginnen. En waar werknemers tot nu toe vasthielden aan thuiswerk, verwachten bedrijven een massale terugkeer naar de werkvloer om de koude – en dure – maanden te overbruggen”, vervolgt Dorien, die gelooft dat thermokledij, net als een computer en bureaustoel, tot de standaarduitrusting van een kantooromgeving zal gaan behoren.

Zweetkleding

En wat na de winter, wanneer de temperaturen in het voorjaar opnieuw de hoogte in gaan? “Dan is er onze lijn van zweetkleding”, vertelt Philippe. “Want ook bij warmte is thermisch ondergoed heel nuttig. Dat legt een isolatielaag tussen je huid en wat je erboven draagt. Bij koude geeft dat een verwarmend effect, maar op een hete zomerdag biedt het net de nodige verfrissing en houdt het je lichaam aangenaam koel. Net zoals bij een goed bed, heb je dus het jaar rond plezier van kwaliteitsvolle thermokledij.”

