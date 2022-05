Limburgse kleuters maken kennis met archeologie door nieuw boekje

De kleurrijke tekeningen van Liesbet Slegers zijn door de meeste kleuters intussen gekend. Maar naast Karel en Kaatje - de twee vaste personages in haar boeken - komen nu ook Emma en Otis de Limburgse kleuterscholen veroveren. “Dankzij de input van historici, archeologen en mensen die in een erfgoeddepot werken, groeide een nieuw verhaal dat ik speciaal en samen met de afdeling Erfgoed gemaakt heb. Archeologie uitleggen aan kinderen is geen sinecure, maar Emma en Otis kunnen dat prima", vertelt auteur Liesbet Slegers.

In het boek zijn Emma en Otis samen met hun hondje Botje op wandel. Wanneer Botje een bijzondere munt in het zand ontdekt, begint hun avontuur. Onderweg laat Liesbet Slegers hen op een speelse manier kennismaken met archeologie via acht opdrachten. “Op een laagdrempelige manier Limburgse kleuters kennis laten maken met een voor hen onbekend thema: dat is de bedoeling", zegt Igor Philtjens, gedeputeerde van Erfgoed.

Emma en Otis openen de wereld van archeologie voor Limburgse kleuters.

De afdeling Erfgoed contacteerde de afgelopen weken alle 423 kleuterscholen in Limburg om te polsen naar de interesse en alvast een exemplaar cadeau te doen. In het totaal werden 1.750 boeken geleverd waarmee de kinderen deze week aan de slag kunnen. En ook bibliotheken voegen ‘Emma en Otis’ toe aan hun collectie. Daarnaast werkte de afdeling Erfgoed ook twee avontuurlijke ‘Emma en Otis’-gezinswandelingen uit. Tijdens de Archeologiedagen kan je een stadswandeling doorheen Tongeren en een wandeling op het Archeologisch park de Rieten in Oudsbergen afleggen. De concepten van deze gezinswandelingen kunnen nadien ook in andere Limburgse gemeenten of archeologische sites uitgerold worden.

Stoffig erfgoed

“Het blijft immers een boeiende uitdaging om het soms ‘stoffige' erfgoed tot in de huiskamer te brengen. Die stempel is echter volkomen onterecht, want erfgoed is brandend actueel en duikt bijna dagelijks op in de media. Het maakt deel uit van ons leven, het geeft ons onze identiteit en zit verweven in ons maatschappelijk DNA. We moeten er dan ook over waken dat het erfgoed van morgen veiliggesteld wordt in de handen van de jeugd van vandaag. Want een scherp inzicht in het verleden geeft een klare kijk op de toekomst en versterkt onze grip op het heden. Educatieve projecten zoals dit opzetten en uitrollen, blijft dan ook een taak waar wij als provinciebestuur graag onze schouders onderzetten”, aldus gedeputeerde Philtjens.

Op 20, 21 en 22 oktober kan er voor een vijfde keer van dat ondergrondse verleden geproefd worden tijdens de Archeologiedagen 2022.

Limburgse lagere scholen gaan aan de slag met archeologie via nieuw boekje