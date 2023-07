Limburgs parket start op eigen initiatief onderzoek naar financiële wanpraktijken bij zorggroep Triamant

Het parket van Limburg heeft afgelopen vrijdag besloten om een oriënterend onderzoek te starten naar financiële onrechtmatigheden bij de zorggroep Triamant. Dat doen ze na de berichtgeving in de media. Of het onderzoek zich ook zal focussen op de manier waarop de bewoners behandeld werden, is nog niet duidelijk. “We hebben vrijdag de eerste opdrachten gegeven aan de politie om meer informatie te verzamelen.” Gedupeerden kunnen ook zelf klacht indienen.

De zorggroep Triamant kwam in de media ter sprake nadat eerder Curamant failliet werd verklaard en heel wat revaliderende senioren het herstelverblijf in Bree dienden te verlaten. Het was toen dat ook de stad Sint-Truiden vaststelde dat bewoners in de serviceflats van Triamant niet meer de nodige zorg kregen. Er waren geen warme maaltijden, niemand zat aan de balie en noodoproepen bleven onbeantwoord. Na een inspectie van Departement Zorg van de Vlaamse overheid ging het Truiense stadsbestuur op zoek naar oplossingen. “Wij hebben er dan via Orelia voor gezorgd dat er warme maaltijden ter beschikking waren. Ook hebben we een verpleegkundig team ingeschakeld om de bewoners die zorg nodig hadden, die te geven”, klonk het eerder bij burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V).

“We zijn het onderzoek gestart na de berichtgeving die in de media verscheen”, klinkt het bij Marijke Teunis van het Limburgse parket. “Op eigen initiatief hebben we vrijdag de eerste opdrachten gegeven aan de politie om meer informatie te verzamelen over de financiële structuur van Triamant.”

“Het gaat dus om een oriënterend onderzoek naar financiële onrechtmatigheden”, klinkt het bij het Limburgse parket. Of daarbij ook de ‘levensbedreigende situaties’ voor de bewoners, onderzocht worden, blijft momenteel onduidelijk. Eerder raakte ook al bekend dat de stad Sint-Truiden een klacht zou indienen, maar dat is dus niet de aanleiding voor het onderzoek. “Daarvan zijn wij nog niet op de hoogte gebracht.” Dat het parket van Limburg op eigen initiatief de situatie zal onderzoeken, neemt niet weg dat gedupeerden zelf een klacht kunnen indienen. Als er in de toekomst een rechtszaak zou volgen, betekent dit dat benadeelden alsnog een (deel) van hun verloren geld kunnen terugvorderen. “Maar daar zijn we nog niet”, besluit Marijke Teunis. “Zo’n onderzoek naar de financiële structuur van een organisatie is complex en zal dus veel tijd in beslag nemen.”

