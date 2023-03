Lichte regen en bewolkt weer in Sint-Truiden vanochtend

Nog niet meteen wildgroei aan laadpalen in Zoutleeuw

Europa besliste om een eind te maken aan de verbrandingsmotor. Nog een goede tien jaar, in 2035 valt het doek definitief voor nieuwe wagens. Of we nu willen of niet, elektrisch rijden valt niet meer tegen te houden. In Zoutleeuw staan momenteel zes publieke laadpalen. Hoe ziet de toekomst er uit?