Levensloop Sint-Truiden wil 30.000 kaarsjes branden tegen kanker

“Eén van de pijlers van Levensloop is dat wij de vechters, mensen die strijden tegen kanker of dat in het verleden gedaan hebben, huldigen", vertelt voorzitter van Levensloop Kris Marguillier. “Dit jaar doen we dat met 30.000 kaarsjes om een warm samenzijn te creëren waarmee we de huidige strijders een hart onder de riem steken.”

Hulp gezocht

Nadat de vorige editie van het loopevenement in het Stadspark noodgedwongen ingeperkt moest worden door corona, is de organisatie klaar om van de tiende editie een jubileumjaar te maken. “En als warme stad staan we als één blok achter de organisatie, de deelnemers en alle vrijwilligers”, vertelt Hilde Vautmans (Open VLD), schepen van Evenementen. “De recordpoging is een kans waarin we samen als hechte gemeenschap onze steun uitspreken aan iedereen die vecht tegen kanker. Nog te veel mensen hebben we aan deze vreselijke ziekte moeten afgeven. Voor hen branden we op 9 juli een kaars en zullen ze die avond in gedachten bij ons zijn. Bij de volgende editie van Levensloop in oktober verwacht de organisatie nog meer teams en nog meer bezoekers om alle vechters en hun dierbaren aan te moedigen. In de strijd tegen kanker sta je nooit alleen!”