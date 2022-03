Lente komt naar Sint-Truiden met jaarlijkse opendeur van handelaars

Zoutleeuw Met 'Gin 3440' lanceert Jelle niet alleen een streekpro­duct : "Het is een ode aan onze lindeboom met eeuwenoude legende”

Zoutleeuw, een prachtige stad in het Hageland op de grens met het Haspengouw en Limburg, heeft niet enkel een rijke geschiedenis. Zoutleeuw met al zijn deelgemeenten en gehuchten, heeft heel wat bezienswaardigheden. Bovendien heeft het ook op gastronomisch vlak wat te bieden. Zo zijn er de kenmerkende gerechten als Leeuwse kaastaart, vlamkoekjes, speculaas en boerenworst.... maar een drankje ontbrak. Jelle Daniëls van ‘de Osseweg’, bracht daar verandering in met een gin. “De naam was snel gekozen hoor” lacht Jelle. “Gewoon ‘3440'; zo leggen we nog eens de nadruk hoe belangrijk ‘(koop) lokaal’ wel is.”

2 maart