Lek zet 20.000 inwoners zonder water: “Oorzaak is nog niet gevonden”

Maaseik Ruben Weytjens, de eerste klimaat­vluch­te­ling die noodgedwon­gen moest blijven: “De mens kan nét niet slim genoeg zijn om zo’n virus in te dijken”

11 december In december blikken we in 20 verhalen terug op 2020 in Limburg. Een jaar waarin de Limburgse weerman en noorderlichtjager Ruben Weytjens zijn sneeuwbotten in de kast moest laten, maar gelijk ook opbiechtte dat hij als eerste Belgische klimaatvluchteling Limburg wil ruilen voor Lapland. Toch moet hij zijn mentale rust voorlopig nog in de bossen van Neeroeteren zoeken. “Ik voel me hier al maanden claustrofobisch. Maar toch zit ik op de één of andere manier ook beter in mijn vel.”