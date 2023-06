Kwetsbare jongeren leren zelfstandig wonen in zes nieuwe studio’s in Sint-Truiden

40 maanden cel voor gewelddadi­ge afpersing: “Ze deinsden er niet voor terug om fysiek geweld te gebruiken”

De correctionele rechtbank van Hasselt heeft twee veertigers veroordeeld nadat ze begin vorig jaar een Looise man hadden afgeperst. De man werd bedreigd, kreeg meerdere slagen en moest zijn gsm en de code voor zijn bankapp afgeven. Eén van de beklaagde probeerde later dat jaar ook nog in te breken in een woning, maar vertrok daar zonder buit. De twee mannen werden veroordeeld tot celstraffen en geldboetes.