Kroop burgemeester Sint-Truiden voor in vaccinatiewachtrij? Volgens gelekte documenten regelde Veerle Heeren (CD&V) ook voor familie een prik

Tijdens de eerste coronagolf was Sint-Truiden één van de zwaarst getroffen steden van ons land. Op een bepaald moment waren er meer doden dan dat er koelcellen voorhanden waren. Terwijl burgemeester Veerle Heeren (CD&V) op het stadhuis de gezondheidscrisis probeerde te managen, vocht haar echtgenoot in het ziekenhuis voor zijn leven. Ook hij raakte besmet met het virus, belandde in een coma en haalde het maar net. Maar zo groot het medeleven een jaar geleden was, zo groot is vandaag de boosheid in Sint-Truiden als het om hun burgemeester gaat. Maandagavond pakte de lokale nieuwswebsite 'Trudocs' uit met "glashard bewijs van vaccincorruptie".