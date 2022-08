“Koffie uit Sint-Truiden, huisgemaakte confituur en versgeplukt fruit”: Antwerpse reisorganisatie leert Haspengouw kennen met ‘Breakfast in de Boomgaard’

Sint-TruidenLekker en lokaal ontbijten tussen het Haspengouwse fruit in een prachtige omgeving: voortaan kan het in Sint-Truiden. Reisorganisatie Happy Weekends uit Retie en fruitbedrijf Gezond van bij Ons uit Kortenbos slaan de handen in elkaar om fietsers en wandelaars te verwennen met ‘Breakfast in de Boomgaard’. Tussen hun eitje en de pannenkoekjes krijgen deelnemers de kans om plukrijpe appels en peren te oogsten en mee naar huis te nemen.

De eerste gasten werden vanmorgen rond 9u30 verwacht in de boomgaard van Agnes Jacobs en Luc Exelmans van Gezond van bij Ons in Kortenbos. De tafeltjes staan mooi gedekt tussen fruitbomen en op het menu staan enkel streekproducten. Confituur is huisgemaakt, mosterd en appelsap komen rechtstreeks van bij Gezond van bij Ons, de koffie is van Truiense oorsprong bij Koffiebranderij Gimo, het spek komt van Hoeveslagerij Mattens uit Alken en de kazen op het menu zijn die van de abdij van Herkenrode. “En als het slecht weer is, verhuizen we dat eten gewoon naar de fruitloods”, vertelt Agnes.

Coronaconcept

Wie klaar is met eten, mag met Luc mee op pad om fruit te plukken. Hij brengt zijn gasten naar de appels en peren die rijp genoeg zijn om te oogsten. En nadien vertrekken de wandel- en fietstochten die Happy Weekends uitstippelde. “Eigenlijk zijn we een reisorganisatie gespecialiseerd in fiets- en wandelvakanties in België en onze buurlanden”, vertelt zaakvoeder Paul Huysmans. “Maar in november 2020, in volle coronacrisis, gingen we van start met onze dagtochten. We stippelden fietstochten uit, telkens vanuit een ander vertrekpunt en werkten ook samen met verschillende horecazaken die take-away aanboden. In het voorjaar van 2021 kwamen we zo in Sint-Truiden terecht. De gasten haalden toen een picknick met streekproducten bij Gezond van bij Ons en voilà: de eerste stap was gezet. Nadien hebben we samen met Agnes en Luc nog een vuurpottenwandeling georganiseerd en nu breien we aan die samenwerking nog een vervolg met Breakfast in de Boomgaard.”

Lees verder onder de foto’s

Volledig scherm Ontbijt in de boomgaard bij Gezond van bij Ons in Kortenbos. © Karolien Coenen

Volledig scherm Ontbijt in de boomgaard bij Gezond van bij Ons in Kortenbos. © Karolien Coenen

“En het eerste ontbijt was alvast een schot in de roos”, gaat Paul verder. “Het weer zit vandaag ongelofelijk mee en er waren vooral mensen uit de Antwerpse Kempen aanwezig die de streek echt nog moeten leren kennen. Hoe doe je dat beter dan met een lekker ontbijt vol streekproducten, een fietstocht door de boomgaarden en achteraf een zakje fruit dat je zelf mocht plukken bij Agnes en Luc? De deelnemers zijn enthousiast en dus is de kans groot dat we ook volgende zomer blijven ontbijten in de boomgaard.”

Breakfast in de Boomgaard gaat nog door op 14, 15 en 21 augustus en op 17 en 18 september. Reserveren is verplicht en kan via info@happyweekends.be of 014 75 71 16. Groepen vanaf 10 personen kunnen na afspraak ook op andere dagen komen ontbijten. Meer info vind je via www.happyweekends.be.

Volledig scherm Ontbijt in de boomgaard bij Gezond van bij Ons in Kortenbos. © Karolien Coenen

Volledig scherm Ontbijt in de boomgaard bij Gezond van bij Ons in Kortenbos. © Karolien Coenen

Volledig scherm Ontbijt in de boomgaard bij Gezond van bij Ons in Kortenbos. © Karolien Coenen

Volledig scherm Ontbijt in de boomgaard bij Gezond van bij Ons in Kortenbos. © Karolien Coenen

Volledig scherm Ontbijt in de boomgaard bij Gezond van bij Ons in Kortenbos. © Karolien Coenen

Volledig scherm Ontbijt in de boomgaard bij Gezond van bij Ons in Kortenbos. © Karolien Coenen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Ontbijt in de boomgaard bij Gezond van bij Ons in Kortenbos. © Karolien Coenen