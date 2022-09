Katya, Katrien en Bo maakten van coronahobby hun beroep met conceptstore CO.llab73: “Onze producten moet je kunnen zien, voelen en ruiken”

Sint-TruidenNog snel op zoek naar een uniek en lokaal cadeautje? Of zin om jezelf eens in de watten te leggen? De dames van de nieuwe Truiense conceptstore CO.llab 73 in de Luikerstraat helpen je sinds een week graag op weg. Katya van SkinZiness voorziet ambachtelijke producten voor je huid, Bo van Merakijewels maakt unieke juweeltjes en Katrien van Studiomika zorgt voor een streepje kunst in huis met haar prachtig beschilderde vazen. “Wie niet waagt, niet wint en dus besloten we te springen.”

Drie vrouwen startten in het begin van de coronacrisis, los van elkaar, met een nieuwe hobby. Katrien uit Heers begint kunst te creëren met handbeschilderde vazen als stokpaardje. Haar buurvrouw Katya jaagt in diezelfde periode haar droom na: net als in het zuiden van Frankrijk zelf zeepjes, huidproducten en kaarsen maken. Bo uit Landen besluit tijdens de lockdown de sprong te wagen door zelf juwelen te maken.

Volledig scherm Nieuwe conceptstore CO.llab73 in Sint-Truiden © RV

“Voor mij was het al snel duidelijk dat ik ooit een winkeltje wou beginnen met mijn producten. Zo’n kaarsen moet je kunnen voelen, zien en ruiken. Maar begin daar maar eens mee op je eentje, wanneer je ook nog een andere job hebt", vertelt Katya. “En dus ging ik op zoek naar partners. Ik wist dat mijn buurvrouw Katrien prachtige dingen creëerde en via Facebook leerde ik Bo kennen. En toen we op een bepaald moment naast elkaar stonden op een ambachtenmarkt in Hasselt, werd het duidelijk: wij zouden samen een winkel starten.”

Het gezellige pand in de Luikerstraat in Sint-Truiden stond al even leeg en bleek de ideale locatie voor de drie ondernemers. “Ons gezamenlijk plan was er al even, maar in juni kwam alles pas in een stroomversnelling. CO.llab73 werd door ons drieën ingericht, aangekleed en in sneltempo klaargestoomd voor de grote opening van vorige week.”

Sociale tewerkstelling

En die opening op 27 augustus bleek een schot in de roos. “Heel hectisch natuurlijk," lacht Katya, “Maar ook heel fijn om ons project eindelijk te kunnen tonen. We hebben een mooi aanbod van producten die we zelf maken of die door andere vrouwelijke onderneemster gecreëerd zijn. En we willen met CO.llab73 ook sociale tewerkstelling steunen. Zo hebben de dames van dienstencentrum Intesa mooie accessoires gemaakt die bij ons te koop zijn en werken we samen met de Noord-Turkse vrouwen van het merk Tayf. Met hun oude machinerie weven ze prachtige plaids die ze hier voor een eerlijke prijs kunnen verkopen. Een perfect cadeau! Maar ook wie langskomt om zichzelf in de bloemetjes te zetten, is uiteraard meer dan welkom. Binnenkort kan je bovendien nog verwend worden door onze vierde werkkracht binnen CO.llab73. Leentje, de zus van Katrien, gaat als nagelstyliste aan de slag in ons pand", besluit Katya.

CO.llab73 is gevestigd in de Luikerstraat 73 in Sint-Truiden.

Volledig scherm Nieuwe conceptstore CO.llab73 in Sint-Truiden © RV

