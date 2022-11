Kasteel van Duras opnieuw omgetoverd tot kerstspektakel: “Bijna 70 dansers en acteurs zorgen dit jaar voor een volledig nieuwe beleving”

Sint-TruidenHet is nog enkele weken wachten voor het kasteel van Duras effectief de deuren opent voor Kerstmagie, maar achter de schermen hebben de kamers van het kasteel al een fikse make-over gekregen. Drie weken lang kunnen bezoekers er op zoek gaan naar wie de magie van de kerstperiode probeert te laten verdwijnen. En in tegenstelling tot vorig jaar, zijn de live acteurs weer van de partij om van Kerstmagie een onvergetelijk spektakel te maken.

Productiehuis Historalia van prins Simon de Merode doet ook dit jaar een beroep op zeven Vlaamse en drie Waalse kastelen om de ultieme kerstsfeer te creëren. ‘Kerstmagie’ gaat vanaf 3 december door in Sint-Truiden en negen andere steden. De graaf en gravin van het kasteel van Duras zetten de poort van hun prachtige erfgoed in het verleden al enkele keren open voor het spektakel en doet dat dit jaar opnieuw.

Volledig scherm Kerstmagie in het kasteel van Duras © Mine Dalemans

Het is intussen de vierde keer dat Kerstmagie doorgaat in het kasteel van Duras. De eerste twee jaren zorgden live acteurs voor een unieke ervaring. In 2020 kon het evenement niet doorgaan door corona en vorig jaar creëerde Historalia een alternatieve, volledig audiovisuele ontdekkingstocht. Schilderijen kwamen tot leven en konden plots spreken. In de speelgoed-, muziek-, snoep- en slaapkamer van de kerstman ontrafelden bezoekers dan weer stukje bij beetje het geheim van Kerstmis. Dit jaar combineert Historalia de beide recepten, want de live acteurs én dansers keren terug, maar ook de theaterwandeling blijft behouden en na afloop maakt de kerstman even tijd vrij om met de bezoekers op de foto te gaan.

“Acht kamers zijn van kop tot teen in kerstsfeer gehuld”, vertelt lokale coördinator van het evenement Yves Dethier. “Sinds begin november zijn we met het team bezig om ervoor te zorgen dat gasten binnenkort ondergedompeld worden in Kerstmis. 48 acteurs en 20 dansers zullen bovendien voor een ongezien spektakel zorgen. Stuk voor stuk doen zij dat vrijwilliger. En ook achter de schermen werken we met een heel team van zo'n 30 mensen om alles in goede banen te leiden.”

Volledig scherm Kerstmagie in het kasteel van Duras © Mine Dalemans

Volledig scherm Kerstmagie in het kasteel van Duras © Mine Dalemans

“Dit jaar kozen we bewust voor de troeven uit al onze vorige edities”, gaat Yves verder. “Zo zal er weer een pratende spiegel zijn en namen we met professionele acteurs enkele filmpjes op voorhand op. Maar ook de livebeleving is dus terug. Bovendien is het verhaal weer volledig anders.”

Regisseur Luc Stevens schreef met ‘Kerstmagie op zijn kop’ opnieuw een meeslepende zoektocht. Elfen halen dure schilderijen en meubels uit het kasteel om ze te verkopen. Professor Snoeperbol komt met een hypermoderne machine op de proppen en ook Wikkie, Wakkie en Wokkie zijn vanalles van plan. De magie van Kerstmis dreigt verloren te gaan...

Van 3 tot en met 23 december zijn er nog tickets beschikbaar voor Kerstmagie in het kasteel van Duras. Tickets en info vind je via www.kerstmagie.be.

Volledig scherm Kerstmagie in het kasteel van Duras © Mine Dalemans

Volledig scherm Kerstmagie in het kasteel van Duras © Mine Dalemans

Volledig scherm Kerstmagie in het kasteel van Duras © Mine Dalemans

Volledig scherm Kerstmagie in het kasteel van Duras © Mine Dalemans

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.