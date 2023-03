Kaarsen gieten of dromenvangers maken? Creatieve vrouwen achter CO.llab73 leren het je voortaan in Sint-Truiden

Een half jaar geleden maakten Bo, Katrien en Katya van hun coronahobby hun werk in conceptstore CO.llab73. Intussen gaat het snel voor het creatieve team want hun zaak verhuisde naar een groter pand aan de overkant van de Luikerstraat in Sint-Truiden én de drie vrouwen starten binnenkort met workshops.

Katrien uit Heers houdt van alles wat met verf te maken heeft: van raamtekeningen tot handbeschilderde vazen. Buurvrouw Katya is liever bezig met geuren: zelfgemaakte zeepjes, huidproducten, ecologische poetsproducten, kaarsen,... Bo uit Landen maakt het team compleet met haar zelfgemaakte juwelen. In september 2022 vonden de drie elkaar in CO.labb73, hun eigen conceptstore om alles wat mooi is tot bij de Truienaren te brengen.

Volledig scherm CO.llab73 © Bart Borgerhoff

“Maar intussen zijn we een versnelling hoger geschakeld”, zegt Katrien. “We zijn onlangs verhuisd naar een nieuw pand aan de overkant van de straat. Hier is het wat groter, er is wat meer licht en het is dus gezelliger. Maar groter betekent ook een groter aanbod. Sinds kort kopen we ook handgemaakte producten aan van andere creatievelingen. Zo komen de kurken handtassen van Captain Cork binnenkort in de winkel te liggen.”

Eén ruimte in de winkel is voorlopig nog leeg. “Maar daar komt eind maart verandering in”, klinkt het. “Dan starten we met workshops voor kleine groepjes. Je leert er budget-en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen maken, zelf kaarsen gieten, we gaan macramé regenbogen of dromenvangers maken en kindergrime inoefenen. Op termijn hopen we er zelfs een soort creacafé te openen. Iedereen die graag bezig is kan er een koffietje komen drinken en bijvoorbeeld een haakwerk meenemen. Niets is leuker dan met gelijkgestemden aan de slag te gaan!”

Het volledige aanbod van workshops en meer info vind je via www.co-llab73.be. De winkel vind je in de Luikerstraat 73 in Sint-Truiden.

