Jongste Truienaars worden marktkramers op kinderrommelmarkt

Geetbets Belangrij­ke informatie voor het maken van vuur tijdens zomerkam­pen

In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich op dit moment, bij het begin van de zomerperiode, situaties van droogte. Deze kunnen zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden.

1 juli