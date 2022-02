Jongetje (12) bezwijkt aan verwondingen na verkeersongeval in Ordingen

Het ongeval vond in de vooravond plaats op de Tongersesteenweg in Ordingen. Hij woonde wat verderop en was te voet naar de nachtwinkel gegaan. “Ter hoogte van de steenweg werd hij op de baan aangereden door een voertuig”, vertelt Pieter Strauven van het Parket van Limburg. De 65-jarige bestuurder had het jongetje niet gezien. “Hij moest achteraf een alcoholtest ondergaan en blies niet positief.” Het is niet duidelijk of hij in fout was.