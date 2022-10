Jelle Engelbosch niet langer waarnemend burgemeester van Sint-Truiden: Hilde Vautmans neemt over

LEUVEN In Limburg doodgescho­ten Migelvio V. (24) was spil in oplich­tings­zaak op tweede­hands­si­te: 13 geldezels moeten zich voor rechter verantwoor­den

De in Beringen doodgeschoten Migelvio V. (24) was een van de spilfiguren van een oplichtingsbende die actief was op 2dehands.be. De bende had vertakkingen tot in Nederland en ronselde via Snapchat en in het uitgaansmilieu de zogeheten ‘moneymules’ of geldezels. Dertien van hen stelden hun bankrekening ter beschikking om nietsvermoedende kopers in de val te lokken. Op die manier werd er goed 28.000 euro binnengehaald.

25 oktober