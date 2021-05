Jelle Engelbosch (N-VA) zal Veerle Heeren tijdelijk vervangen: “Gaan stad niet in chaos storten”

“Mevrouw Heeren heeft aan ons te kennen gegeven dat ze een rustpauze wil", zegt eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) aan VTM Nieuws. “Voor haar zelf, maar ook zodat de stad tot rust kan komen. Er is geen afspraak gemaakt hoe lang, maar als coalitieploeg zullen we haar taken overnemen en iedereen zal zijn deel van het werk doen. Mevrouw Heeren blijft natuurlijk deel van de ploeg, maar voorlopig gaat ze even op krachten komen.”

Hoe de taken precies verdeeld gaan worden, is nog niet duidelijk, aldus Engelbosch. “Daar gaan we later nog over samenzitten, hoe lang deze periode duurt is ook nog niet duidelijk. Het is vandaag belangrijk dat wij met deze ploeg en deze drie partijen verder willen doen. Dit gaat dus niet om de postjes. Zoals gezegd, zullen we de taken intern verdelen.”